Distansstudier för gymnasiet på måndag

Under torsdagens eftermiddag kom besked från regeringen om att gymnasieskolor åter igen övergår till distansundervisning.

Statsminister Stefan Löfven höll under gårdagen en presskonferens med utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Gymnasieskolan ska från måndag den 7 december till 6 januari ställa om till fjärr- eller distansundervisningen. Detta för att bromsa smittspridningen, sade Stefan Löfven.

Utbildningsministern poängterade att hon är medveten om att det var svårt för många elever att plugga hemifrån under våren, men att dessa åtgärder är nödvändiga. Hon säger att hon litar på att ungdomarna inte ska uppfatta detta som ett förlängt jullov, att de inte ska se det som ökade möjligheter att festa eller att ses på fik.