Dödsolyckorna minskar i jultrafiken- Här är de farligaste vägarna i Haparanda och Övertorneå

Nu råder det julträngsel i butikerna, men också ute på vägarna. Julhelgen är en av de mest trafikintensiva dagarna på året.

– Många är ute på vägarna samtidigt, ofta under svåra vinterförhållanden, säger Fredrik Wuopio, räddningschef vid Räddningstjänsten i Haparanda.

Dödsolyckorna i jultrafiken har mer än halverats de senaste 20 åren. I början av 2000-talet inträffade omkring 30 dödsfall varje år under julen. De senaste jularna har antalet dödsoffer minskat till omkring tio personer per år. Förra året var antalet döda fem, det var det lägsta antalet i modern tid.

– Det är glädjande att satsningarna på våra vägar och trafiksäkerheten i kombination med allt säkrare bilar har gett resultat. Samtidigt är julen en hårt trafikerad helg och då sker det alltid olyckor, säger Frida Wedin, motorexpert på If.

Kör försiktigt

Klart är att trafiken ökar nu och många julresenärer befinner sig på vägarna. Frida Wedin tipsar om att tänka till en extra gång.

– Håll avstånd, anpassa hastigheten efter väder och väglag och om du kör elbil, planera var du kan ladda. Packa gärna med filtar och värmeljus också, i fall du skulle fastna i köer och det börjar bli kallt. Kör försiktigt och visa omtanke både för dig själv och för andra på vägen, säger Frida Wedin.

Ett av de viktigaste tipsen är att planera för restiden och undvika stress. Fredrik Wuopio påminner om att planera även för väglaget.

– Planera resan så att man inte behöver stressa. Att komma fram lite senare är alltid bättre än att inte komma fram alls. Vinterväglag kräver respekt. Med lugn och hänsyn kan vi bidra till att julen blir trygg för alla, säger Fredrik Wuopio.

”Varit förskonade”

Sedan 2018 har det inte inträffat någon dödsolycka i Tornedalen i jultrafiken. De senaste 20 åren har 28 personer dött i jultrafiken i Norrbotten.

– I Tornedalen har vi varit förskonade från svårare trafikolyckor under julhelgerna. Det ska vi tillsammans ska vara rädda om, säger Fredrik Wuopio.

Här är de mest olycksdrabbade vägarna i Haparanda.

E4:an är den mest olycksdrabbade vägen i Haparanda.

Väg 776 väg mellan Vuono och Grankullen

Väg 99 väg mellan Haparanda och Övertorneå

Här är de mest olycksdrabbade vägarna i Övertorneå:

Väg 99 väg mellan Övertorneå och Haparanda

Väg 98 väg mellan Övertorneå och Överkalix

Väg 981 väg mellan Övertorneå och Pello

Källa: Transportstyrelsen