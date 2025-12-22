När polisen fick nys om att misstänkt digitalt barnpornografiskt material spårats till en bostad i Övertorneå genomfördes en husrannsakan. Vid tillslaget hittades 127 barnpornografiska bilder, 22 av dessa särskilt hänsynslösa. Det påträffades också 7 barnpornografiska filmer och 5 filmer med särskilt hänsynslöst material.

En man i 20-årsåldern har nu dömts för barnpornografibrott. Detta då polisen påträffat barnpornografiskt material i mannens dator och mobiltelefon. Polisen gjorde husrannsakan hos mannen i januari 2022. Nu har rättegång hållits och dom har meddelats.

Mannen döms för barnpornografibrott, dagsböter och villkorlig dom.

Vid rättegången hävdade mannen att han inte vet hur övergreppsmaterialet hamnat hos honom. Han förnekar brott. Åklagaren hävdade tvärt emot att mannen ”begick gärningen med uppsåt”. Haparanda tingsrätt gick på åklagarens linje och dömde mannen för barnpornografibrott. Rätten anser att det saknas skäl till att tro att mannen kommer begå nya brott.