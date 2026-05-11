Döms för sexualbrott mot minderåriga

Den man i 25-årsåldern som åtalats för flertalet sexualbrott mot minderåriga, har nu dömts skyldig av Haparanda tingsrätt.

Brotten mannen döms för är; fem fall av sexuellt utnyttjande mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, fyra fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och tre fall av våldtäkt mot barn.

Mannen förnekar brott.

Nu har han dömts till fem års fängelse. Han ska kvarstå i häktet tills fängelsestraffet kan börja verkställas.

Han döms också till att betala 430 000 kronor i skadestånd.