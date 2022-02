Dos fyra för de äldsta

Alla som är 80 år eller äldre, samt personer med hemtjänst eller boende på särskilt boende, erbjuds nu en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

För att få ta dos fyra ska det dock ha gått minst fyra månader sedan dos tre togs.

Nästa vecka kommer Region Norrbotten att skicka ut brev med information och hälsodeklaration till alla i målgruppen. Men det går redan nu att boka sin tid.

– Folkhälsomyndigheten har precis gått ut med nyheten om dos fyra och vi står redo att ta emot alla i målgruppen, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinationssamordnare, i ett pressmeddelande.

Alla som har e-legitimation kan boka vaccinationstid digitalt via webbplatsen 1177.se. Medan de som inte har möjlighet att boka tid digitalt kan under vardagar boka tid via telefon 010-452 63 03.