Drastiskt höjda myndighetskostnader vid husbygge

Myndigheternas skatter och avgifter vid villabyggande har ökat enormt. 2021-2024 ökade exempelvis elanslutningsavgifterna i Sverige med 67 procent i genomsnitt. I Norrbotten har 36 procent av företagen avstått från att investera och anställa på grund av ökande administrativa bördor.

Kent Johansson, vd vid Älvsbyhus AB, slår larm via tidningen Näringsliv. Exempelvis bygglov, el- och VA-anslutningar, stämpelskatter samt kostnader hos Lantmäteriet har rusat i höjden.

Halv miljon för en villa

Dessa kostnader utgör mellan 5 och 18 procent av husets totala pris till kunden. Alltså upp till en halv miljon kronor för en ordinär villa. Att de kan variera så mycket beror på att de flesta kostnader är kommunala och bestäms av varje enskild kommun.

– Olika kommuner kommer dessutom med omotiverade krav, säger Kent Johansson. Exempelvis kan vi få en begäran om att lämna in en teknisk beskrivning på ett hus som vi har byggt i samma kommun i tiotals år och som dessutom byggs standardiserat i vår fabrik.

Unga familjer drabbas

– Det hade varit en rimlig åtgärd att skära i dessa kostnader i den lågkonjunktur vi befinner oss i. Men tvärtom har vi sett hur myndighetskostnaderna har fortsatt stiga de senaste åren, säger Kent Johansson.

Så kraftiga höjningar bidrar till att få nya villor byggs. De som drabbas mest är unga familjer som inte hunnit skaffa ett eget kapital.

”Avstår från att växa”

Cirka en tredjedel av företagen i Norrbotten har under de senaste två åren avstått från att investera eller anställa på grund av ökade regelverk och administrativa bördor.

31 procent av företagen i länet anser att regelverken har blivit krångligare under de senaste två åren. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.

