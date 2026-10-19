Drömmen blev verklighet när Maarit blev företagare

Maarit Lehtos hantverksbutik Kimaralla Shoppi har fyllt ett år. Det hela började med en vante och ledde till byte av yrke.

Maarit Lehto stickade sin andra tröja 2021 till en tävling där en egen tröja för Kittilä valdes, och vann. Innan detta skickade hon sitt bidrag till tävlingen där en Torneåvanten valdes, dock gick den inte vidare.

Hon blev minst sagt frälst av stickning, som ledde till en plats i hantverkskretsar – men detta är ingen elit, utan alla oavsett kunskaper är välkomna.

Ny väg

Maarit Lehto sade sig upp från sitt dåvarande jobb inom handel och inledde utbildning till sömmerska vid yrkesskolan Lappia. För ett år sedan tog Maarit Lehto steget och blev företagare och efterföljande året har varit full sv härliga möten och överraskningar.

– Hantverkskretsen här är bred och sammansvetsad så det var lätt att hitta mitt folk. Tanken växte under resans gång och efter avslutade studier funderade jag på nästa steg och att om jag inte vågar nu så vågar jag aldrig, säger Maarit Lehto som såg det som viktigt att även ha mindre kaféverksamhet i butiken.

– Med hantverkskretsen runt mig var det enklare att göra det här. Det hade varit mycket svårare att börja från noll, tillägger hon och betonar vikten av att kunna höra med människor om deras önskemål och kännedom om lokala förmågor som skapar hantverk.

Alla är välkomna

Det som överraskade Maarit Lehto mest var efterfrågan på hennes tjänster som sömmerska.

– Det har jag inte ens behövt marknadsföra mycket, säger hon och tillägger att det ändå är viktigt att finnas på de olika sociala medier som finns.

Även efterfrågan på work shops har funnit sedan dag ett, men är någonting hon inte haft så mycket tid för som hon hade tänkt sig i början.

Maarit Lehtos lilla butik är inte bara en butik utan även ett ställe där hantverksmänniskor kan komma för att sitta och till exempel sticka en stund tillsammans.

– Alla kan komma och spendera så mycket eller lite tid här de vill, säger Maarit Lehto.