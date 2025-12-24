Prenumerera

Dussinet fullt för spelsugna gränskrigare

Asplöven manglar motståndare på löpande band i hockeyns norrtvåa. Under fredagskvällen får Jokkmokk på pälsen med 12-1 (4-0, 4-1, 4-0) i ytterligare en ”murskavoitto” med blåvitt språkbruk.

Matchen blir försenad på grund av att gästerna tvingats färdas långsamt i det okristliga väglaget, men är avgjord ganska snart.

Inledningsvis känner lagen på varandra, men när Jokkmokk drar på sig sin första tvåa i minut fyra ringer domedagsklockorna för dem – hemmalaget öppnar sin målkran efter en dryg minut i överläget.

Stay out of the penalty-box, som det heter på amerikansk engelska. Men som en produkt av Lövens dominans, tvingas bortalaget bryta mot skriva lagar och straffas med ytterligare två minusmål innan matchuret hunnit passera tio minuter.

Med 4-0 efter första perioden är förstås all spänning borta. Sedan faller målen ganska jämnt fördelade över speltiden.

På individuellt plan, finns ett antal poängsamlare av rang. Patrik Kemppainen uppvisar offensiv kraft av sällan skådat slag, med två mål och fyra målgivande passningar.

Med samma facit för William Juntto (2+4). Vidare Patrik Fellman (3+1) och Anthon Eriksson (2+2).

Lasse Stenman

gm

Linda Danhall

