UPPDATERAD: En person till sjukvård efter brand

NSD rapporterar att larmet om branden kom vid 10-tiden och när räddningstjänsten kom till platsen var villan redan övertänd.

Enheter från bland annat räddningstjänsten i Hapranda, Kalix och Torneå har deltagit i släckningsarbeten. En person uppges ha fått allvarliga skador och har förts med ambulans till sjukvård.

Villan kommer att brinna ned till grunden.

Enligt polisen är det oklart hur branden har uppstått och en förundersökning gällande mordbrand inleds.

Region Norrbotten uppger att den skadade personen är en man i 25-årsåldern, som vårdas på intensivvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus.