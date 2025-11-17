Hela den här veckan står mäns våld mot kvinnor i fokus. ”Mäns våld mot kvinnor är inte en privat angelägenhet – det är ett samhällsansvar”, säger Emelie Huuva vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Arbetet mot våld pågår året runt men den här veckan 17–23 november arrangeras kampanjveckan ”En vecka fri från våld”. Under veckan läggs extra fokus på det förebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i länet.

Enligt kampanjen dödas en kvinna vart tredje vecka i Sverige av en man som hon har eller har haft en relation med och vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet.

Under veckan arrangeras föreläsningar, utställningar, ljusmanifestationer med mera på flera olika platser runtom i länet.

– Mäns våld mot kvinnor är inte en privat angelägenhet – det är ett samhällsansvar. Genom gemensamma insatser vill vi visa att det går att förebygga våld och förändra destruktiva normer, säger Emelie Huuva, utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen i Norrbotten.