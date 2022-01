Enklare egenprovtagning

Regin Norrbotten inför ett nytt system för egenprovtagning för covid-19.

Testkit ska kunna hämtas och lämnas via en provlåda utanför hälsocentralen.

Region Norrbotten erbjuder idag egenprovtagning via provtagningsplatser, via ombud på apotek eller via hemleverans. Enligt ett pressmeddelande upphör inom kort det avtal som Folkhälsomyndigheten har med de externa samarbetspartner som regionerna använt för egenprovtagningen. Därför startar nu provtagning med egenregistrering.

Från och med 26 januari kommer provlådor att finnas på plats utanför hälsocentralerna i Övertorneå, Arjeplog och Arvidsjaur.

Provlådor kommer så småningom dyka upp vid hälsocentraler på andra orter. På 1177.se finns alla provtagningsmöjligheter och provtagningsplatser för samtliga kommuner i länet listade.

Patienten eller någon annan hämtar och lämnar testkitet i provlådan. De kommer att vara utställda på dagtid helgfria vardagar. När provlådorna finns på plats och när du senast kan lämna in prov anges för varje plats.

– Det är en stor fördel att patienten själv sköter hämtning och lämning av testkit. På så sätt kan de som arbetar på hälsocentralen lägga sin tid på att ta hand om andra sjuka patienter, säger Ulf Bergman, chef för Division Nära.

Vidare uppges att varje prov är märkt med en QR-kod som man själv registrerar på 1177.se, där man även hittar sitt provsvar.

För den som saknar en e-legitimation eller har svårt att provta själv, sker provtagningen genom att först ta kontakt med den egna hälsocentralen.