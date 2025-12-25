Prenumerera

Erik Grönwall bokad till Övertorneå

Erik Grönwalls pipa kommer ljuda i Övertorneå i sommar. Foto: Pressbild
Artisten Erik Grönwall uppträder i Övertorneå i sommar. 
– Det blir en riktigt bra helg, säger David Uusitalo, en av arrangörerna i Boozepack och Övertorneå cruising.
Övertorneå Cruising avslutar året på topp och meddelar att de har lockat flera riktigt musikaliskt skarpa bjässar till Övertorneå cruising, som går av stapeln till sommaren, den 17 och 18 juli. Scenen kommer att äntras av bland andra Jay Smith (gratis konsert), Teddie Ericsson band, ZZ Tap (hyllningsband till ZZ Top), Korslagda (som ställer upp i Melodifestivalen 2026) och dragarnamnet, soloartisten Erik Grönwall. Erik Grönwall inledde sin karriär i Idol. Han har sjungit i band som Heat, Skid row, Michael Schenker group och gör nu solokarriär.
”Brukar trivas här”
– Det blir riktigt stort på artister. Det är aldrig några problem att få artister till Övertorneå, de har hört gott om oss och brukar trivas här, säger David Uusitalo, en av arrangörerna.
Under helgen kommer omkring 70 ideella krafter att jobba. Det kommer bli bilutställning, familjedag och äldre på äldreboenden erbjuds en raggartur.
Fler nyheter kommer
Det tar inte slut här. David Uusitalo utlovar fler överraskningar.
– Vi meddelar mer under våren, vi har grejer på gång, säger David Uusitalo.
Linda Danhall

