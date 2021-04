Ett antal restriktioner förlängs

Regeringen och Folkhälsomyndigheten förlänger ett antal smittskyddsåtgärder ytterligare en tid på grund av att smittspridningen i Sverige befinner sig på en fortsatt hög nivå. Regeringen kallade i torsdags till presskonferens.

Antalet coviddrabbade patienter som är intagna för sjukhusvård ökar och är nu högre än under hösten. Belastningen är mycket hög på intensivvården och antalet avlidna per vecka minskar inte längre. Det är ett allvarligt läge, konstaterar statsminister Stefan Löfven, (S). Med anledning av läget meddelade regeringen bland annat följande på pressträffen torsdagen den 22 april.

– Regeringen avvaktar med att gå fram med nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten bedömer nu att dessa regler preliminärt kan träda i kraft den 17 maj.

– Folkhälsomyndigheten förlänger vissa tidsbegränsade smittskyddsåtgärder som införts med stöd av den tillfälliga pandemilagen och restauranglagen. Det gäller de föreskrifter som skulle ha löpt ut den 2 maj, bland annat om att serveringsställen bara får ha öppet till 20.30 och att man får vara max en person per sällskap på serveringsställen i gallerior och varuhus. Dessa förlängs nu till och med den 16 maj

– Regeringen har tidigare beslutat att ge kommunerna möjlighet att förbjuda personer att vistas på en särskilt angiven plats, om det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen. Den som bryter mot föreskrifter om vistelseförbud kan dömas till penningböter.