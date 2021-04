Ett antal smittskyddsåtgärder förlängs

Regeringen och Folkhälsomyndigheten förlänger ett antal smittskyddsåtgärder ytterligare en tid på grund av att smittspridningen i Sverige befinner sig på en fortsatt hög nivå.

Regeringen kallade under torsdagen till presskonferens. Antalet coviddrabbade patienter som är intagna för sjukhusvård ökar och är nu högre än under hösten. Belastningen är mycket hög på intensivvården och antalet avlidna per vecka minskar inte längre. Det är ett allvarligt läge, konstaterar statsminister Stefan Löfven, (S). Med anledning av läget meddelade regeringen bland annat följande på pressträffen torsdagen den 22 april.