Färre anmälda brott under pandemin

Coronapandemin fortsätter att påverka brottsutvecklingen. Antalet inkomna ärenden fortsätter minska och under april månad.

I april minskade antalet inkomna ärenden till polisen med totalt 9,8 procent. Minskningen gäller framför allt fyra brottskategorier – våldsbrott, tillgreppsbrott, trafikbrott och tillgrepp i butik.

– Inom våldsbrott, tillgreppsbrott och trafikbrott sker det stora minskningar. Även tillgreppsbrott i butik minskar. Det är ju generellt en positiv utveckling men det är fortfarande för tidigt för att dra några slutsatser, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för polisens särskilda händelsen corona.

Men det går också att se ökningar inom vissa specifika brottskategorier. Framförallt har narkotikabrotten ökat, med 13 procent under mars 2020 jämfört med mars 2019. Kategorin skadegörelse har ökat med 3,7 procent.

Polismyndigheten har även extra bevakning på utvecklingen inom särskilt utsatta brottsoffer. Antalet inkomna ärenden för våldtäkter mot vuxna och brott mot barn har minskat varje månad hittills i år.

Våldtäkter mot vuxna har minskat med 9,6 procent jämfört med april 2019 och vad gäller brott mot barn antalet inkomna ärenden minskat med 3,4 procent.

‒Trots minskningar i antalet anmälda våldtäkter och brott mot barn är det svårt att dra några sammanfattande slutsatser. Statistiken visar inte om minskningen betyder att den faktiska brottsligheten minskat eller om mörkertalet ökat, säger Per .

Under årets fyra första månader har antalet inkomna ärenden avseende brott i parrelation legat något högre än under andra halvåret 2019. Statistiken visar en initial ökning men under april minskade antalet anmälningar med 1,4 procent.