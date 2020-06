Färre avhoppare från politiska uppdrag

I region- och kommunfullmäktige är det vanligast med avhopp bland unga folkvalda, visar ny statistik som SCB publicerade i måndags. Störst andel avhopp är det från kommunfullmäktige, där 5,7 procent av de som valdes in 2018 har lämnat efter ett år. Det är ungefär en halv procentenhet mindre än motsvarande andel ett år in i föregående mandatperiod. I regionfullmäktige hade 5,2 procent av de som valdes in 2018 hoppat av från fullmäktige efter ett år, vilket är en ökning med ungefär en halv procentenhet. Av riksdagens ledamöter hade 3,7 procent hoppat av efter ett år, vilket motsvarade en minskning med ungefär en procentenhet. Jämför man två mandatperioder bakåt eller längre tillbaka under 2000-talet, så är det ett år in i mandatperioden en ökning av avhopp i samtliga politiska församlingar (SCB).