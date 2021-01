Färre omkomna i trafiken 2020

Under 2020 omkom 190 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är 31 färre än 2019 då 221 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

93 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 51 omkomna följt av mötesolyckor med 39 omkomna. Under 2020 omkom 28 motorcyklister. Det är ungefär lika många som 2019 då 29 omkom. 14 cyklister omkom i fjol, jämfört med 17 omkomna 2019.

Under 2020 omkom 23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av de som omkom 2020 var 40 kvinnor och 150 män, 15 var under 18 år och 55 var 65 år eller äldre.