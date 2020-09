Finland begränsar nöjesresorna för Sverige och Estland igen

Inrikesministeriet i Finland bekräftar: Regeringen begränsar nöjesresorna för Sverige och Estland igen, rapporterar svenska Yle på tisdagens eftermiddag.

Inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä bekräftar att Finlands regering kommer att begränsa reglerna för inresa från Estland och Sverige på grund av att coronaläget i de länderna har försämrats. I samband med att Finlands regeringen beslutade om att öppna gränsen för ester och svenskar till Finland den 11 september, så beslutade man också att vidta åtgärder om läget åter försämrades.

För närvarande råder fri inresa till Finland utan krav på karantän från länder som har registrerat högst 25 coronafall per 100.000 invånare under de senaste 14 dagarna. Sverige och en rad andra länder har överskridit den siffran, och nästa måndag kommer därför bland annat Estland, Sverige och Norge att börja omfattas av karantänsrekommendationen, rapporterar Svenska Yle.

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten rapporterades 1.598 fall under vecka 37. Det är 266 fler fall än föregående veckan och en ökning jämfört med medelvärdet för veckorna 34-36. Andelen tester som var positiva i laboratorieanalys var 1,2 procent, samma nivå som vecka 36. Nationellt var incidensen 15,5 fall per 100.000 invånare under vecka 37 men incidensen över 14 dagar (vecka 36 och 37 sammanlagt) var 28 fall per 100.000 invånare. Vad beskedet från finska inrikesministeriet innebär för gränslandet i Tornedalen är ännu, under tisdagseftermiddagen oklart.