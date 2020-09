Finland: Beslut om reserestriktioner fattas idag

Finska inrikesministeriet bekräftade under början av veckan att regeringen åter igen kommer att begränsa reglerna för reserestriktioner för inresa till Finland från bland annat Sverige.

Regeringen beslutar om att återinföra reserestriktioner under ett möte som kommer att äga rum under torsdagens eftermiddag. Inrikesministeriet har förberett ett förslag utifrån finska motsvarigheten till svenska Folkhälsomyndigheten, institutet för hälsa och välfärd, THL:s senaste siffror över smittspridningen. När den finska regeringen fattade beslut om att öppna resandet för bland annat svenskar till Finland den 11 september, så beslutade man också att hålla dörren öppen för förändringar om läget försämrades. Beslutet innebar fri inresa utan karantänspåbud från länder som har registrerat högst 25 coronafall per 100.000 invånare de senaste 14 dagarna.

Enligt siffror från ECDC, European Center for Disease Prevention and Control och myndighetens Covid-19-uppdatering av situationen för EU / EES och Storbritannien från och med den 23 september 2020

är incidensen i Sverige 36,0 covid-19 fall per 100.000 invånare de 14 senaste dagarna. Siffran i Finland är 15,5, Norge 27,8 och Danmark 93,7.

Gränsövervakningen kommer sannolikt att återinföras för bland annat Sverige, Norge, Estland och Tyskland, rapporterar Svenska Yle under torsdagsmorgonen.