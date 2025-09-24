Fiskafänge som blir till fiskevård för sjöarna



I flera av sjöarna i Meänmaa, på finska sidan om Muonio samt Torneälven anlitar byarna notdragare för att hålla nere mört och annan småfisk för att förbättra fiskbeståndet. ”Sedan vi började reglera fisken i Pasmajärvi har vi märkt att abborrarna blivit större och att siken och löjan är i uppgång”, säger Jussi Jouko.



