Fler covid-smittade och fler vårdas på sjukhus

Från fredag till och med söndag har 55 ytterligare personer i länet bekräftats ha sjukdomen covid-19.

Av de nya fallen rapporterades 32 in under fredagen, 16 under lördagen och sju under söndagen.

Totalt har nu 27.778 personer i Norrbotten konstaterats vara smittade sedan pandemin bröt ut.

Vidare uppger Region Norrbotten att idag vårdas åtta personer med covid-19 på sjukhus i länet, varav tre personer på C-IVA.

Som en påminnelse kan nämnas att för drygt en månad sedan verkade det som att smittan höll på att släppa greppet om länet. Den 24 augusti meddelade regionen att bara ett ytterligare fall av covid-19 hade bekräftats i Norrbotten. Samt att bara en person med covid-19 vårdades på sjukhus i länet, varav inge på C-IVA.

Strax därefter började antalet fall öka på nytt.