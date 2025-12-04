Prenumerera

Flera olyckor i länet under kvällen och natten

Polisregion Nord har summerat några av de flertalet olyckor, där fordon och djur varit inblandade, som ägde rum på flera platser i Norrbottens län under onsdagen och natten mot torsdag.

Mellan 12-18 på onsdagen anmäldes nio renpåkörningar i länet. Tre olyckor inträffade i Pajala kommun: Nära Kurkkio, Länsväg 394 vid Tärendö och strax utanför Korpilombolo. En olycka inträffade också på Riksväg 99 vid Kuivakangas i Övertorneå kommun. Inga personskador har registrerats från olyckorna. Det framgår inte hur det gick för renarna.

Under natten mot torsdag inträffade två olyckor i Pajala kommun: På Riksväg 99 i Kardis och i Lovikka. Inte vid dessa olyckor heller har personskador registrerats från olyckorna och det framgår inte hur det gick för renarna.

Anders Sjöberg

