Flera viltolyckor i länet

Under måndagens eftermiddag och kväll inträffade flera viltolyckor, främst renpåkörningar, i Norrbottens län.

Fyra fall av renpåkörningar har polisen sammanställt i sin händelserapportering. Olyckorna inträffade på E4 Månsbyn, Länsväg 398 Hällfors och Länsväg 720 Bjumisträsk. Två av olyckorna inträffade på E4 Månsbyn, och vid en av olyckorna var flera renar inblandade i olyckan. Vid samtliga olyckorna har inga personskador rapporterats, och det är inte heller klart hur det gick för renarna.

På Riksväg 99 i Kardis, Pajala kommun, inträffade också en renpåkörning under kvällen. Även vid denna olycka har inga personskador rapporterats, och inte heller hur det gick för renen.