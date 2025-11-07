Folkhälsoproblem har ökat i länet

Enligt en ny rapport från Region Norrbotten har förekomsten av vanliga folkhälsoproblem som obesitas, högt blodtryck och psykisk ohälsa ökat i Norrbotten under en längre tid.

I rapporten med namnet ”Så mår norrbottningen” har dessutom symptom på psykiska besvär blivit vanligare hos både skolbarn och vuxna i länet.

– Det är viktigt att kunna se trender över tid för att veta åt vilket håll vi är på väg och var vi behöver vända utvecklingen. Rapporten visar på en oroväckande hälsoutveckling i länet och understryker behovet av att fortsätta det hälsofrämjande arbetet på både läns- och kommunnivå, säger Birgitta Dahlbäck (C), regionråd inom Region Norrbotten, i ett pressmeddelande.

Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens Kommuner har antagit en gemensam regional handlingsplan för god och jämlik hälsa 2024–2026.