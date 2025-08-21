Förare bötfälld efter fortkörning

Under torsdagens förmiddag kontrollerade polisen trafiken i Övertorneå.
Kontrollen ägde rum på riksväg 99 vid Korva.
I samband med kontrollen bötfälldes en förare för hastighetsöverträdelse.
