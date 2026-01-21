Förare körde bil utan körkort

Under onsdagens eftermiddag stoppade polisen en personbil i centrala Kalix.
I samband med kontrollen uppdagades det att föraren, en man, saknade körkort.
Föraren anhölls och en anmälan om grov olovlig körning upprättades.
