Nu rullar den första eldrivna timmerbilen i Norrbotten – mitt i vintern. Det är Sveaskog som driver ett försöksprojekt med målet fossilfritt skogsbruk. Men det kräver en mobil laddare som finns placerad på kritiska ställen i skogen.

En fullastad timmerbil, särskilt med tre timmerbuntar på flak och släp kräver mycket energi. Den ska förutom körning även räcka till att lasta timret med kran som sitter på ekipaget. Det handlar om totalt cirka 50 tons lyft med kranen.

Miljöbränsle blir el

Lastbilstillverkarna har redan tagit fram eldrivna lastbilar, hittills främst mindre lastbilar.

Den timmerbil som nu går i gränsområdet mellan norra Västerbotten och södra Norrbotten har tagits fram av Scania och ägs av Eklunds Åkeri. Den har varit igång sedan september i år.

Ett batteri minskar sin kapacitet i takt med ökad kyla och hittills har hösten varit mild om man bortser från kylan under jul/nyår. Men projektet har redan tagit fram en mobil laddenhet som inte behöver någon elledning. Elektriciteten produceras i stället av ett elverk som drivs av miljöbränslet HVO – allt inbyggd i en liten kur i skydd för väder och vind.

”Nya vägar krävs”

– Omställningen till elektrifiering ställer krav på att hitta nya vägar och se olika lösningar. Det kommer därför bli extra intressant att följa den här eltimmerbilen som ger oss möjlighet att undersöka förutsättningarna för elektrifierade skogstransporter under tuffa förhållanden, säger Anna Ahlin, teknikspecialist, Sveaskog i ett pressmeddelande.

– Vår förhoppning är att det på sikt kan bidra till att göra skogsbrukets transporter fossilfria.

Laddenhet för avverkningen

Den eldrivna laddningsenheten borde även gå att applicera i skogsentreprenörernas avverkningslag. Idag pågår intensivt arbete på flera håll med utveckling av eldrivna skördare och skotare.

Skogsentreprenörerna är vana att ha med sig raststugor, små verkstäder och stora dieseltankar i skogen. Att fylla dieseltanken med HVO-bränsle och göra utrymme för en laddningsenhet borde inte vara något oöverstigligt hinder.

Mindre underhåll

Ett problem kan dock vara att HVO-bränslet är dyrare än fossil diesel. Å andra sidan kräver ett eldriven skogsmaskin generellt betydligt mindre underhåll och färre servicetillfällen än en fossildriven skogsmaskin.

Det skulle innebära att hela kedjan från trädfällning till industrin blir fossilfri.