Första spadtaget för Konsthall Tornedalen sker i februari

Snön ligger vit på marken, tjälen har letat sig ned under fötterna på oss och nu orkar Gunhild Stensmyr inte vänta längre. Den 7 februari klockan 14 sätts spaden symboliskt i jorden och Konsthall Tornedalen börjar byggas.

– Det faktiska markarbetet kan börja först när tjälen gått ur jorden. Men i och med att allt är på plats och beställningar börjat göras så är vi i alla högsta grad igång, säger Gunhild Stensmyr, initiativtagare till Konsthallen.

Det har arbetats med detaljprojektering, analytisk brandskyddsdimensionering, geotekniska undersökningar, stomplaner, avtal och mycket annat berättar Stensmyr, samtidigt som hon för fram tack till alla som på olika sätt är involverade. Inte mindre än 29 olika instanser har gett stöd till projektet och 1 481 personer har ”köpt” sin del i Konsthallen, allt för att förverkliga den.

Nyligen flaggade Stensmyr för att någonting var på gång och nu sker startskottet.

– Nu är vi framme vid ett efterlängtat ögonblick. Projektet har kallats omöjligt och ibland, helt uppriktigt har det känts så. Nu bygger vi, med allt vi har, för att förverkliga detta ovanliga projekt, säger Gunhild Stensmyr.

För att fira det symboliska spadtaget inbjuds till startskottet och därefter fika i Gamla skolan.

 

 

 

Linda Danhall

