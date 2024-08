Den man i 70-årsåldern som anmäldes som försvunnen i tisdags har ännu inte påträffats.

Sökinsatsen efter den försvunne mannen pågick under onsdagen och även under natten mot torsdagen. Sökandet kommer att fortsätta under torsdagen.

Enligt polisens uppgifter är mannen cirka 180 centimeter lång, har långt grått hår och grått skägg. Vid försvinnandet bar han eventuellt friluftsbyxor, jacka, keps och låga skor.