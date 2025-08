Försvunnen person söks av polisen

En 71-årig Haparandabo saknas av anhörig sedan i fredags den 1 augusti. Mannen är 175 cm lång och har smal kroppsbyggnad. Han bar en svart jacka, blå jeans och svart keps vid försvinnandet. Mannen är i god fysik form och kan vandra långa sträckor.

Under fredagen sökte polis söker efter mannen med polispatruller men utan resultat. Under lördagen har även polisens helikopter beordrats till platsen och polisen har begärt förstärkning från Finland. Även Hemvärnet ska ansluta under dagen samt kontakt med fjällräddningen är också tagen.

Mannens senaste position ska ha varit på riksväg 99 före Norra Marielundsvägen. Vid iakttagelser uppmanas allmänheten att ringa 112.