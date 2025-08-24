Framförde traktor onykter

Under söndagsmorgonen stoppade polisen en traktorförare i Övertorneå.
Enligt polisens uppgifter blåste föraren, en man positivt i sållningsinstrumentet.
Det ledde till att mannen blev misstänkt för rattfylleri.
Under söndagsmorgonen stoppade polisen en traktorförare i Övertorneå.
Enligt polisens uppgifter blåste föraren, en man positivt i sållningsinstrumentet.
Det ledde till att mannen blev misstänkt för rattfylleri.
Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här.
I två nätter sov Ulla-Maija Koivuranta i Aareavaara tillsammans med en huggorm i sin säng. När hon väl upptäckte ormen attackerade den henne. ”Jag har inte vågat sova i min säng sedan dess”, säger Ulla-Maija Koivuranta.