Frias från vållande till annans död

Den personliga assistent som åtalats för vållande till annans död frias. Haparanda tingsrätt anser att det inte går att bevisa sambandet mellan att den personliga assistenten sov och att brukaren dog.  

Den personliga assistenten var ny på jobbet sedan 1,5 månad tillbaka. Hen jobbade natt och förväntades vaka över brukaren som hade behov av ständig tillsyn. Under natten somnade den personliga assistenten. När hen vaknade hade brukaren avlidit.

Den personliga assistenten åtalades för vållande till annans död. Hen har vidgått händelseförloppet, men förnekat brott.

Nu har Haparanda tingsrätt friat den personliga assistenten.

Rätten anser att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att det finns ett samband mellan att den personliga assistenten sov och att brukaren dog. Rätten anser att det finns en risk att brukaren hade kunnat avlida även om den personliga assistenten varit vaken. Brukaren dog av kvävning, då magsäcksinnehåll kommit in i luftvägarna.

Den personliga assistenten frias från vållande till annans död och skadeståndsanspråken avslås.

 

Linda Danhall

1 kommentar på “Frias från vållande till annans död

  1. Hoppas anhöriga överklagar domen. Är en direkt signal att det är helt ok att sova när man arbetar natt inom vård och omsorg. Fruktansvärt !

