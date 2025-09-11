Fritidskortet ska underlätta deltagande

Fritidskortet är ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Kulturrådet.

Kortet ska göra det ekonomiskt lättare för barn och unga att delta i olika idrotts- och föreningsaktiviteter.

En familj med barn i åldrarna åtta till 16 år kan få ett ekonomiskt bidrag på upp till 2.000 kr per år, vilket till exempel kan användas till terminsavgifter hos föreningar.

Från och med i måndags har fritidskortet kunnat nyttjas hos föreningar.