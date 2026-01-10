I dag har det varit full med aktiviteter i Aspen. Tidvis var parkeringen utanför fullsatt och inne i huset pågick aktiviteter i en icke sinande ström. En finsk idrottsförening arrangerade friidrottstävling, med tävlande även från den svenska sidan. Simhallen var full med simmare och på hyllan tränade brottningen och på gymmet var det fysträning. I morgon fortsätter aktiviteterna.
Full rulle i Aspen
1 kommentar på "Full rulle i Aspen"
Det är fint att alla kan använda nya Aspen. Speciellt våra fina ungdomarna!💕