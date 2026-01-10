Full rulle i Aspen

I dag har det varit full med aktiviteter i Aspen. Tidvis var parkeringen utanför fullsatt och inne i huset pågick aktiviteter i en icke sinande ström. En finsk idrottsförening arrangerade friidrottstävling, med tävlande även från den svenska sidan. Simhallen var full med simmare och på hyllan tränade brottningen och på gymmet var det fysträning. I morgon fortsätter aktiviteterna.