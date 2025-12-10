Gängkriminalitet i Haparanda?

Gängkriminalitet finns det i Haparanda?

Hur skyddar vi våra ungdomar från kriminella nätverk?

I kväll hålls en föreläsning på Folkets hus om gängkriminalitet. Kvällen kommer också att handla om skyddsfaktorer och aktiva insatser för att förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella nätverk. Föreläsningen hålls av polisen och av Statens institutionsstyrelse och pågår i ungefär en timme.

Kvällen arrangeras av Haparanda stad, elevhälsan och Socialtjänstens öppenvård.

