Gemensamma nyårsfirandet är inställt

Haparanda och Torneås gemensamma nyårsfirande ”Happy new twice” ställs in, men fyrverkerierna kommer att avfyras.

– Men vad gäller programmet så anses det vara hög smittorisk, man kan inte samlas så många människor utan anvisade sittplaster, säger Hanna-Leena Ainonen, gränssamarbetsutvecklare, Haparanda stad.

Enligt plan var det först avsett att anordna ett evenemang på Viktoriatorget som innehöll bland annat eldshow och musikuppträdanden. Men på grund av skärpta restriktioner så måste städerna frångå programmet. I Finland fattades det i tisdags beslut om att olika evenemang, även utomhus, räknas som en medelstor smittorisk och är förbjudna under tiden 28 december till och med 16 januari 2022.

– Men vi kommer att skjuta fyrverkerier från EU-parken vid tolvslagen, alltså två gånger, säger Hanna-Leena Ainonen.

Uppskjutningen från EU-parken vid gränsen möjliggör att fyrverkerierna går att beskåda från olika håll i städerna och samtidigt hålla ett coronasäkert avstånd. – Alla uppmanas att hålla avstånd och ha ett tryggt nytt år, säger Hanna-Leena Ainonen.