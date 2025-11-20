Gigantisk konkurrent till Kaunis Iron invigd

En stor konkurrent till Kaunis Iron och LKAB har invigt sina anläggningar i Guinea på Afrikas västkust. Den nya järnmalmsgruvan ska producera 120 miljoner ton järnmalm per år, fyra gånger LKAB:s produktion.

En av ägarna är Rio Tinto, en av världens största gruvkoncerner. Bland övriga ägare kan nämnas Chinalco, Kinas största producent av aluminium som styrs av kinesiska staten samt Aauwo, världens största ståltillverkare, ägt av kinesiska staten. Det finns med andra ord muskler för att säkra eventuella startproblem och nya investeringar.

Allt ska exporteras

Anläggandet av gruvan, som heter Simandou, har redan det varit en jätteinvestering, 15 miljarder dollar motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Projektet har förutom anläggande av gruvan med förädlingsverk också innefattat stora infrastruktursatsningar.

Bland annat har man byggt 600 kilometer järnväg från gruvan till Atlantkusten och anlagt en exporthamn. All malm kommer att exporteras.

– Idag låser vi upp en exceptionell, ny källa till högkvalitativ järnmalm som är efterfrågad av kunder för tillverkning av lågkolstål, vilket stärker vår världsledande portfölj av järnmalmsgruvor i Pilbara och Kanada, sade Rio Tintos vd Simon Trott på invigningsdagen.

”Gemensamt välstånd”

Guineanska staten har stora förhoppningar på Simandou-projektet.

– Simandou är mer än ett gruvprojekt. Det är drivkraften bakom en nationell omvandling. Denna kollektiva framgång återspeglar statschefens vision och en hel nations beslutsamhet att bygga en framtid med gemensamt välstånd, sade Djiba Diakité, minister och stabschef för Guineas president.

Att ge Guineas president äran av gruvans tillkomst tyder på att Guinea inte är någon av Afrikas främsta demokratier. Landet styrs sedan 1984 av militären. Simandougruvan har varit kantad av konflikter om gruvrättigheter under minst 10 år. Ursprungligen var planen att gruvan skulle öppna redan 2015.

Med Simandou-gruvan kommer Guinea redan år 2028 att räknas som en av världens fem största järnmalmsproducenter, enligt USGS (United States Geological Survey), och konkurrera med järnmalmsjättar som Australien och Brasilien.

Gruvan ska inte bara uppnå en stor produktionsvolym, man kan också erbjuda exceptionellt hög järnhalt i sin malm, enligt gruvledningen.

Ingen panik

Klas Dagertun, VD för Kaunis Iron, tror att en produktion på 120 miljoner ton högvärdig järnmalm kan komma att påverka konkurrenssituationen även för Kaunis Iron, åtminstone på sikt. Men han är långt ifrån någon panik.

– Jag kan inte projektet i detalj, men jag har hört att de redan haft svårigheter att rampa upp produktionen. Å andra sidan motsvarar 120 miljoner ton mer än fem procent av världens globala järnmalmsproduktion när gruvan är i full produktion.

– Vad man ofta glömmer är att det samtidigt hela tiden stängs järnmalmsgruvor över hela världen när man brutit ut den volym som finns. Det krävs nya gruvor för att ersätta den produktion som försvinner, säger Dagertun.

Faktakälla: Tidningen Metaller och Gruvor