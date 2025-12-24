Prenumerera

God jul till alla våra läsare

Låt julen präglas av värme och eftertanke,
av viljan att ta hand om varandra – nära och i tanken.

God jul till er alla!

Linda Danhall

  1. God jul på er alla fr övrtorneå men övertorneå komun önkar god jul till alla stakarsbarn som bor i deras lägenheter att man ser bara liten del av programen, har klaga på det här broblemet till och från 2-3år men händer inget, så får vi se hur det blir med gott nytt år, ps lider med er med barn GOD JUL

    • I fall du menar TV-programmen så tror jag inte att just många barn kollar TV nu för tiden. Det är väl mest pensionerer som fortfarande ägnar sig åt detta?

