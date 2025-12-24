Låt julen präglas av värme och eftertanke,
av viljan att ta hand om varandra – nära och i tanken.
God jul till er alla!
Den traditionella skyltsöndagen under första advent genomfördes i Pajala i några minusgrader och i härligt krispigt väder.
Två vänner med rötter i Torneå ville göra någonting för hemtrakten och en tanke om en allmän bastu föddes. I lördags var det dags för invigning.
2 kommentarer på “God jul till alla våra läsare”
God jul på er alla fr övrtorneå men övertorneå komun önkar god jul till alla stakarsbarn som bor i deras lägenheter att man ser bara liten del av programen, har klaga på det här broblemet till och från 2-3år men händer inget, så får vi se hur det blir med gott nytt år, ps lider med er med barn GOD JUL
I fall du menar TV-programmen så tror jag inte att just många barn kollar TV nu för tiden. Det är väl mest pensionerer som fortfarande ägnar sig åt detta?