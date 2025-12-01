Gör gott inför jul

I söndags var det första advent och julen ligger runt hörnet. För en del är julen en tid full av ångest om ekonomin. En julmiddag och julklappar är ingen självklarhet.

I Tornedalen arrangeras flera insamlingar för att hjälpa de i ekonomiskt utsatt situation. Haparanda stad har öppnat den så kallade sociala fonden dit den som vill ge hjälp kan sätta in en valfri summa senast den åttonde december.

– Pengarna går till ekonomiskt utsatta familjer som inte har möjlighet att köpa varken julklappar eller julmat. Målet är att tomten ska komma till alla barn i Haparanda, informerar kommunen.

”Julens under”

Haparanda församling erbjuder hjälp med julmat och de i behov kan söka stöd senast den femte december.

Även Frälsningsarmén ordnar julgryta i Haparanda för att samla pengar till de utsatta.

– I 140 år har Frälsningsarmén arbetat för att även personer som är ensamma eller utan pengar ska få uppleva julens under.

I Övertorneå är föreningen Vilja igång med en insamling i samarbete med VildaKidz, som arrangerar insamlingar i hela länet.

Matkasse

Församlingen i Pajala hjälper de behövande med en matkasse med klassisk julmat och en liten julklapp till barnen i familjen. Ansökningar till denna insamling ska vara skickade senast den första december.

På den finska sidan är de ideella krafterna igång med Jouluapu Meri-Lappi som omfattar flera kommuner. Där har utsatta fått berätta vad som behövs denna jul.

Detta är ett axplock av de olika välgörenhetsinsatserna i Tornedalen.