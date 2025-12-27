Uppdaterad! Gul vädervarning i Tornedalen – risk för mycket hårda vindar

SMHI varnar för risk för kraftig blåst som kan leda till fallande träd och blockerade vägar. Nu höjer Vattenfall beredskapen.

– Prognoserna visar på mycket hård vind, säger Åsa Bäcklin, vid Vattenfall eldistribution.

I skrivandets stund är 318 abonnenter i området Övertorneå och Överkalix utan ström till följd av strömmen Johannes. Strömmen beräknas vara tillbaka omkring 20.30. Vid Ikea i Haparanda har ett vagnsskjul blåst sönder och träd har fallit i stormens spår i centrala stan.

Redan under förmiddagen var det rejält glashalt på många ställen i Tornedalen. Under eftermiddagen har det fallit snö och under kvällen finns stor risk att vädret försämras radikalt. Stormen Johannes drar in över Sverige och med det finns risk både för fallande träd, försenad kollektivtrafik och störningar i elnätet. SMHI varnar för att det kan bli ”mycket blåsigt i nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar, tidvis även stormbyar” i Tornedalen.

– Prognoserna visar på mycket hård vind i kombination med nederbörd, vilket kan ställa till problem med att träd faller på elledningarna. Vi har därför beslutat att att öka beredskapen så att vi är beredda på att snabbt kunna komma ut och reparera eventuella fel i elnätet, säger Åsa Bäcklin, talesperson vid Vattenfall eldistribution.