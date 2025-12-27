Uppdaterad! Gul vädervarning i Tornedalen – risk för mycket hårda vindar

SMHI varnar för risk för kraftig blåst som kan leda till fallande träd och blockerade vägar. Nu höjer Vattenfall beredskapen.
– Prognoserna visar på mycket hård vind, säger Åsa Bäcklin, vid Vattenfall eldistribution.
I skrivandets stund är 318 abonnenter i området Övertorneå och Överkalix utan ström till följd av strömmen Johannes. Strömmen beräknas vara tillbaka omkring 20.30. Vid Ikea i Haparanda har ett vagnsskjul blåst sönder och träd har fallit i stormens spår i centrala stan.
Redan under förmiddagen var det rejält glashalt på många ställen i Tornedalen. Under eftermiddagen har det fallit snö och under kvällen finns stor risk att vädret försämras radikalt. Stormen Johannes drar in över Sverige och med det finns risk både för fallande träd, försenad kollektivtrafik och störningar i elnätet. SMHI varnar för att det kan bli ”mycket blåsigt i nordvästlig vind med mycket hårda vindbyar, tidvis även stormbyar” i Tornedalen.
– Prognoserna visar på mycket hård vind i kombination med nederbörd, vilket kan ställa till problem med att träd faller på elledningarna. Vi har därför beslutat att att öka beredskapen så att vi är beredda på att snabbt kunna komma ut och reparera eventuella fel i elnätet, säger Åsa Bäcklin, talesperson vid Vattenfall eldistribution.
Fler i tjänst
Vattenfall eldistribution höjer nu beredskapen. Personal och fordon är redo för snabba insatser, beredskapsstyrkan och kundservicen har förstärkts.
– Vi följer noggrant utvecklingen i vädret med hjälp av specialprognoser från SMHI för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt. Vi har personal redo, för att snabbt agera genom att lokalisera och åtgärda fel, säger Åsa Bäcklin.
Vattenfall flaggar om att det kan bli svåra väderförhållanden och därmed kan det ta längre tid än normalt att åtgärda fel. De betonar också att personalens säkerhet går först.
Johannes och Hannes
I Sverige har Johannes namnsdag i dag och därför har stormen fått just namnet Johannes. I Finland heter däremot stormen Hannes, just för att Hannes har namnsdag i Finland i dag. Johannes innebär ett djupt lågtryck som rör sig sydost och snabbt kan ge nordvästlig vind på mellan 23 och 25 meter per sekund.
SMHI tipsar om att tänka på att : Vägar kan blockeras av nedfallna träd eller grenar. Finns risk för förseningar och inställda avgångar inom kollektivtrafiken. Att förankra och säkra lösa föremål utomhus. Det finns risk för störningar i elnätet i områden med luftburna ledningar.