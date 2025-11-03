Prenumerera

Gul varning för kuling

SMHI utfärdar gul varning för kuling i Bottenviken på tisdag.

Under förmiddagen ska vinden ha en hatighet på mellan 14 och 17 meter i sekunden.

Vinden avtar under eftermiddagen.

Pirita Jaako

