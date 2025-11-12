Prenumerera

Halka i Torneå och Kemi

Finska räddningstjänsten har under onsdagens morgon gjort flera utryckningar på grund av trafikolyckor.

Väglaget är dåligt på grund av nattens kraftiga snöfall.

Bilförare uppmanas att hålla säkerhetsavstånd i trafiken och använda dimljus.

Pirita Jaako

