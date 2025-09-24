Prenumerera

Haparanda ökar i ranking av företagsklimat

Haparanda är en av två kommuner i Norrbottens län som klättrar när Svenskt Näringsliv släppte sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet.

Den andra kommunen är Älvsbyn, som tar över förstaplatsen i länet på plats 35 av totalt 290 kommuner. Det är den högsta placeringen för en Norrbottenskommun någonsin. Samtidigt klättrar Haparanda 47 platser till plats 237.

– Det här är en positiv signal som visar att vi är på rätt väg i arbetet med att stärka företagsklimatet i Haparanda. Vi är inte färdiga ännu, men framstegen är resultatet av ett gemensamt arbete där alla inom Haparanda kommun som möter företagare i kommunen bidrar, säger Karin Ejdemo, förvaltningschef i samhällsutvecklingsförvaltningen (SUF), i ett pressmeddelande.

När det gäller övriga Norrbottenskommuner beskrivs rankingen som ”dyster”. Övertorneå på plats 192 backar 45 platser, vilket uppges vara länets största tapp. Pajala kommun, som under förra året ökade något, faller tillbaka och hamnar på plats 287.

Totalt är sex av kommunerna i länet bland de 15 sämsta av Sveriges totalt 290 kommuner. Allra sämst placeringar uppvisar Kalix (289), Pajala (287), Kiruna (279), Luleå (278), Gällivare (277) samt Piteå (275).

– Detta är ett stort bekymmer att ledande politiker och tjänstepersoner inte lyssnar på företagens åsikter. Älvsbyn, Boden och Arvidsjaur är bra exempel på att det går att ändra på, där politikerna och tjänstepersonerna tillsammans har investerat i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Deras höga rankingplaceringar bygger på ett strategiskt och systematiskt arbete med frågorna, vilket även kommunerna i Östra Norrbotten borde göra, säger Hans Andersson, regionchef Norrbotten vid Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Anders Sjöberg

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022

