Haparanda var varmast i landet

Haparanda hade varmast i landet två dagar i rad.

Under helgen kom sommarvärmen till Norrbotten och Haparanda uppgavs ha varmast i landet under söndagen. Men även under måndagen då kvicksilvret steg till 21,6 grader.

Med den plötsliga värmen och de höga dygnstemperaturerna har snösmältningen i norr satt fart. SMHI har därmed gått ut med en klass 1-varning för höga flöden i Norrbottens län, framför allt i inlandet, i flera mindre vattendrag.

Varning klass 1 höga flöden kan innebära mindre översvämningsproblem.

Varningen gäller från måndag och väntas ligga kvar under vecka 22, ”och kan komma att utökas”.

SMHI går även ut med en varning vad gäller risk för gräsbrand i Norrbottens kustland från och med tisdag eftermiddag.

Med tanke på att risken är stor att bränder uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs uppmanar SMHI till stor försiktighet vid eldning utomhus.