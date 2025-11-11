Haparandabladet får ny chefredaktör

TORNEDALEN: Journalisten och journalistläraren Linda Danhall, 50 år, tillträder under december tjänsten som tidningschef för Haparandabladet. Det innebär att hon blir chefredaktör, ansvarig utgivare och verkställande direktör.

Hon efterträder tidningens ägare Örjan Pekka, som tills vidare kommer att vara ledarskribent, men han räknar med att han får avlösning från Linda från tid till annan.

Linda har en bred och mångårig bakgrund som journalist. De senaste åren har hon varit lärare och kursansvarig vid journalistlinjen på Kalix folkhögskola. Innan dess har hon jobbat mest för NSD, men också en period som journalist/praktikant på Haparandabladet.

”Härligt att återvända”

– På Bladet lärde jag mig älska genuin lokal journalistik och det ska bli härligt att återvända, säger Linda.

– Att få förmånen att axla uppdraget som chefredaktör på en så anrik och väletablerad tidning som Haparandabladet är både en ära och ett stort ansvar. Haparandabladet har en självklar plats i Tornedalen, vid frukostbordet, i mobilen och vid samtalen på jobben. Det ska vi fortsätta vara. Vi ska berätta det som är sant, relevant och av allmänintresse. Det som rör oss i Tornedalen, är vårt fokus. Alla bär på en historia värd att berätta och vi ska fortsätta berätta dem, säger Linda.

Även HB-webben

– Vi kommer fortsätta utveckla papperstidningen som är vårt hjärtebarn. Samtidigt kommer vi att göra en större satsning på webben. Pappret och webben kommer att komplettera varandra och det ska bli tydligare framöver. Vi kommer ta grepp om både design och innehåll.

– Vi kommer fortsätta vara en trovärdig, lokal tidning som är med där det händer, även där ingen vill att vi ska vara med, och vi kommer fortsätta ställa den viktigaste frågan, varför.

Tillträdet ska i enlighet med arbetsmarknadens villkor MBL-förhandlas.

Utförligare artikel finns i Haparandabladet.