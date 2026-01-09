Haparandabo åtalas efter dödskrasch

Vansinnesfärden slutade med en krasch, och två passagerare avled. Nu åtalas en man i 35-årsåldern för vållande till annans död.

Det var den 7 maj ifjol som vansinnesfärden ägde rum på E4:an i närheten av Nikkala. Fyra personer färdades i bilen som gick i över 260 km/h. Den höga hastigheten resulterade i en krasch in i ett träd där två av passagerarna, en man och kvinna avled till följd av skadorna.

Nu åtalas en Haparandabo i 35-årsåldern för vållande alternativt medhjälp till vållande till annans död. Mannen var passagerare och ägare till bilen och skadades svårt vid olyckan. Vid ratten satt en kvinna som skadades lindrigt. Enligt stämningsansökan ska mannen vid upprepade tillfällen ha uppmuntrat och uppmanat kvinnan att köra i mycket hög hastighet och därmed stärkt föraren i dennes uppsåt.

Film från sociala medier i bevisningen

I bevisningen mot mannen finns en film som även återfunnits i sociala medier, där delar av färden är dokumenterad på en av de beslagtagna mobiltelefonerna. Övrig bevisning är ett dödsfallsutlåtande från Rättsmedicinalverket som styrker att de två omkomna passagerarna avled till följd av skadorna från trafikolyckan. Även förhör har genomförts med den kvinnliga föraren som styrker 35-åringens beteende. Då ett strafföreläggande är utfärdat mot kvinnan ska hon vittna vid rättegången utan att avlägga ed.

Den kvinnliga föraren har tidigare delgivits misstanke om brott. Då var rubriceringen grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafik.

I förhör nekar 35-åringen till brott.