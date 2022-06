Under Gränshoppets första dag tog Haparanda ryttares lag hem segern. Alma Öberg på Cherie, Filippa Pirinen på Höjagers Filippa , Ella Matilda på Munsboro Hollyfield och Ella Lugnet Herala på Its Little Jill vann laghoppningen och fick rida det sedvanliga ärevarv efter prisutdelningen. Blombukett och rosetter fick alla ekipagen i det vinnande Haparandalaget. Lagdeltagarna gjorde även fina individuella prestationer.

Hopptävlingarna pågår hela helgen i Haparanda.