Haparandas nya simhall invigd – öppnar på måndagen

Efter lite drygt två och ett halvt års byggnation är den redo för besökare och utövare – den nya sim- och sportanläggningen i Haparanda. På söndagen var det invigning med öppet hus.

I juni 2023 togs det första spadtaget för den nya sim- och sporthallen i Haparanda. I samband med första advent var det officiell invigning och öppet hus för dem som hade vägarna förbi. Invigningen inleddes med tal av Simon Viklund arbetschef Peab och kommunalrådet Janne Lind (C) innan en fanfar och bandklippning ägde rum som sig bör.

För Janne Lind innebar invigningen blandade känslor.

– Man är glad samtidigt som det känns vemodigt. Jag tittade på idrottshuset när jag kom hit, jag har spenderat enormt mycket timmar där själv så det känns lite tråkigt att vi övergår till det nya. Men samtidigt också en otrolig glädje att få ta i besittning en ny anläggning innan vice kommunalråd Peter Rolfs, (SD) fyller i:

– Det är fantastiskt att kunna få så mycket under samma tak. Jag kommer ihåg när gamla idrottshuset byggdes och nu fick jag vara med när det här byggdes, men jag hinner nog inte vara med om ett tredje. Den är jättefin den här anläggningen, säger Rolfs.

Anläggning för både tävlingar och undervisning

Den nya simhallen består av två bassänger om 25 respektive 9 meter, där den större bassängen är utrustad med startpallar och ett hopptorn. Den bassängen är tävlingsgodkänd och medför att lokala tävlingar kommer att kunna arrangeras framöver. Sporthallen består av tre idrottshallar om totalt 2480 m2, med läktare för 150 personer. I den kommer både tävlingar, skolundervisning men även olika mässor kunna genomföras. Peter Rolfs tror att den nya sim- och sporthallen kommer bli betydelsefull för Haparandaborna:

– Jag tror den kommer att betyda mycket. Efter att simhallen stängdes har det varit mycket frågor efter att kunna simma här på hemorten istället för att behöva åka till Torneå. Jag tror också att det är viktigt för våra skolor att de har nära nu till simundervisningen, säger Rolfs innan Janne Lind tillägger:

– Jag tänker att Haparandaborna ser att vi satsar tillsammans här. Vi bygger nytt och fräscht, och barnen och ungdomarna får bra hallar att vara i. Jag tror det är en viktig signal men också en känsla och stolthet att få någonting så här fint, säger Lind.

Höll budgeten

Bygget höll både tidsplan och budget där kostnaden för investeringen landade på 250 miljoner kronor. Och Janne Lind hyllar samarbetet med Peab.

– Det går inte att ge dem nog med beröm. Samarbetet mellan våra tjänstepersoner och Peab:s personal som har arbetat här och med deras platschef och arbetschef har fungerat exceptionellt bra, säger Lind.

Badet öppnar för allmänheten måndag den 1 december med gratis entré i tre månader, och på frågan om kommunalråden hade packat badbrallorna i samband med invigningen var svaret unisont nej.

– Men inom den närmaste tiden ska vi nog våga oss hit, säger Janne Lind.