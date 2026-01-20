Här är de vanligaste namnen för nyfödda 2025

Skatteverket har sammanställt de vanligaste tilltallsnamnen som getts till nyfödda flickor och pojkar för år 2025.

Flicknamnet Vera är populärast och har gått från plats fem till plats ett jämfört med året innan, där 605 flickor fått namnet. 2024 års etta Alma återfinns den här gången på plats sex med 464 flickor som fått namnet. Andra förändringar i topplistan är Astrid som går från plats 8 till 2 och Freja från plats 11 till 7.

Hos pojkarna fortsätter Noah att vara det populäraste namnet, där 640 pojkar fått namnet. Under de senaste tio åren har namnet tillhört de tio mest populära namnen. William som var det näst mest populära namnet 2024 hamnar den här gången på åttonde plats. Istället är det Hugo som tar över andraplatsen med 566 pojkar som fått namnet. Noterbart bland de populäraste namnen är att Alfred gått från plats 12 till 5.

”Trenden med korta, klassiska namn från sekelskiftet fortsätter hos flickorna, medan flera pojknamn har anglosaxisk bakgrund”, skriver Skatteverket på sin hemsida.

Mest populära flicknamn 2025:

Vera Astrid Olivia Alice Elsa

Mest populära pojknamn 2025: