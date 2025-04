HAV JO-anmäls för olagligt beslut

”Havs- och vattenmyndigheten (HAV) har överskridit sina befogenheter, vilket kan strida mot legalitetsprincipen i Regeringsformen. Vi vädjar till JO om snabb handläggning innan de nya olagliga laxfiskekvoterna hinner träda i kraft 1 juni”.

Så skriver förra landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, kommunalrådet Tomas Mörtberg samt laxfiskaren Maria Furmark till Justitieombudsmannen (JO). En kopia går till landsbygdsdepartementen för kännedom i syfte att få regeringen att vänta med beslutet att införa laxfiskekvoter, som i princip tar död på laxfisket i Torne-, Muonio- och Könkämäälvarna.

SMS till ministern

– Dessutom har jag skickat en SMS för kännedom till min efterträdare landsbygdsminister Peter Kullgren som är pappaledig, säger Sven-Erik Bucht. Nu gäller det att regeringen inte ska luras att omvandla HAV:s och finska jord- och skogsbruksdepartementet lagstridiga förslag till svenska lag.

De tre anmälarna hävdar samma sak till JO som de gett uttryck för i intervjuerna med HB före och under påsk. Nämligen att förslaget som publiceras i form av ett förhandlingsprotokoll strider mot den fiskestadga som gäller för Torneälvens fiskeområde. Enligt stadgan har inte HAV eller finska departementet rätt att besluta om nya kvoter för laxfisket, bara tekniska detaljer kring fisket.

Radikal minskning

De föreslår i ett förhandlingsprotokoll en mycket radikal minskning av laxfisket. Det innebär att ingen fiskare får ta upp mer än två laxar per säsong. Det gäller spöfiskare som enligt nuvarande bestämmelser får ta upp en lax per dag under säsongen. Besöksnäringen längs älven kommer att drabbas hårt.

Men det gäller också det fiske som ägare till fastigheter knutna till mantal bedriver i form av flytnät och kolknot under tre dagar per säsong, utan begränsning för antal laxar. Det är ett fiske som har anor från 1500-talet och som lagfästes på 1700-talet av dåvarande regeringen.

Distinkt och tydlig

Enligt Regeringsformen, som är en grundlag, krävs lagstöd för myndighetsutövning, särskilt när det gäller internationella förhandlingar och ingrepp i medborgares rättigheter, såsom fiske, skriver Buch som författat en JO-anmälan som är mycket distinkt och tydlig.

– Det är synd att tjänstemannaansvaret för offentligt anställda avskaffades 1974. Fram tills dess kunde fel eller försummelse i tjänsten leda till att ansvariga dömdes för tjänstefel. I fallet HAV, som i många fall beslutar om saker som fiskare i norr upplever som övergrepp, skulle tjänstemannaansvaret vara återhållande, säger Sven-Erik Bucht till HB.